Eigentlich hatten sie ihre Berghütte ganz woanders gesucht. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz hielten Sabine und Marcel Honig während ihrer Urlaube mit den Kindern immer wieder Ausschau nach jenem Ort, an dem sie irgendwann ihren Traum verwirklichen wollten. Fast 15 Jahre lang blieb die Suche erfolglos. Bis zu jenem Tag im Oktober 2019. Da standen die Niederländer plötzlich vor einem lange leer stehenden Gebäudekomplex mitten im Wald in der Nähe von Gumpelstadt.