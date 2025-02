Schlaglöcher, schief sitzende Schachtdeckel und Einläufe und viele Flickstellen – die Hintergasse in Gumpelstadt ist in einem desolaten Zustand. Und auch das Kanalsystem und die Trinkwasserleitung bedürfen dringend einer Erneuerung, weshalb die Stadt Bad Salzungen und der Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen gemeinsame Sache machen. Mitte Mai soll der grundhafte Ausbau beginnen. Über das Wie befand der Ausschuss für Stadtentwicklung am Dienstagabend. Franziska Fuß vom Bad Salzunger Planungsbüro PBB führte durch die Planung und erklärte, dass der Ausbau in zwei Bauabschnitten erfolgt. Beginnend an der Liebensteiner Straße/Weidengasse werden in diesem Jahr die Fahrbahn sowie das Kanalnetz bis zum Hochpunkt in der Hintergasse 16 erneuert. Im November sollen diese Arbeiten abschlossen sein. Einen Gehweg wird es wegen der beengten Verhältnisse nicht geben. Es werden aber beidseitig sogenannte Schrammborde aus Betonsteinpflaster angeordnet.