Die leuchtenden Kinderaugen sind es, die Werner Wolf Freude bereiten, wie der Vorsitzende des Pummpälz e. V. sagt. Deshalb sind sechs Erwachsene und ein Schulkind auch bei strömenden Regen zur sogenannten Jahresbaumallee des Vereins, der laut Wolf (im Foto, 3.v.l.) 40 Mitglieder zählt („Die Hälfte sind Institutionen.“). Der 75-Jährige zeigt seine Freude und lächelt Matilda Weber aus der Klasse 1a der Gumpelstädter Grundschule an. Die Siebenjährige vertritt quasi ihre Lehrer, Erzieher sowie ihre 129 Mitschüler und ist Baumpatin 2025. Ortsteilbürgermeister Hannes Knott (l., CDU) bekommt auch eine dementsprechende Eichenbaumscheibe. Zum Baum des Jahres wird diesmal eine Stieleiche, die ihren Platz im Moorgrund findet. Das Gehölz Nummer zehn – 2016 wurde als erstes eine Winterlinde gepflanzt – ist jetzt an der Jahresbaumallee zu sehen, die der Pummpälz e. V. seit 2017 im Erbachsweg von Gumpelstadt in Richtung Profisch geschaffen hat. „Die Auswahl der Jahresbäume lehnt sich an die von der Dr-Silvius-Wodarz-Stiftung empfohlenen Jahresbäume an. Jedoch mischt sich der Pummpälz manchmal koboldmäßig ein und lässt 2025 keine amerikanische Roteiche, sondern eine deutsche Stieleiche pflanzen. Nach der Sage ,Der Teufel und die Eiche’soll mit Hilfe des immer währenden Blattwerks der Stieleiche der Teufel überlistet worden sein“, ist auf dem Schild zu lesen, das Werner Wolf mitgebracht hat.