Dass es sich wie angekündigt um ein besonderes Event auf dem Sportplatz in der Moorgrundgemeinde handelt, ist schon von Weitem zu hören. Aus einem Lautsprecher auf dem kleineren Rasenplatz dröhnt Musik und die Stimme von Eventleiterin Lisa Rosenbaum. Die gelernte Krankenschwester arbeitet nach eigenen Angaben seit vier für Jahren für die Trixitt GmbH. „Welches Kind klettert in seiner Freizeit noch auf Bäume? Wo findet man denn heute noch Gummitwist, Seilchenspringen oder Versteckspielen? Gibt es eigentlich noch wirklich echten Straßenfußball? Mit diesen Fragen startete Trixitt 2013 auf Bolzplätzen und in Schulen des Ruhrgebiets“, heißt es auf www.trixitt.de. Das Team um Gründer Christoph Klöpper habe demnach innerhalb von mehr als zehn Jahren „an mehr als 2000 Schulen mehr als 700 000 Kids und Teens bewegt“.