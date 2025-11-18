Guinness World Records Day Kokosnüsse zerschlagen und Eier mit Essstäbchen fangen

Der Taekwondo-Sportlerin Palina Glebova gelangen gleich drei Rekorde: Die 29-Jährige schaffte es, zwölf Plastikflaschen, die sie mit dem Fuß hochgeworfen hat, anschließend mit einem Seitwärtstritt mindestens drei Meter weit wegzutreten. Außerdem stellte sie zusammen mit Kampfsportler Joe Alexander einen neuen Teamrekord auf: 13 Dartpfeile, die sie mit dem Fuß geworfen hat, fing ihr Partner in der Luft mit der Hand auf. Zum Schluss zerschlug sie 16 Bretter im Sprungkick mit dem Fuß. "Das ist der Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe", sagte sie danach erleichtert.