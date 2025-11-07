Damit näherte sich Branagh wieder Mary Shelleys humanistischer Vorlage an – und schuf eine Brücke zu Guillermo del Toros Ansatz, der das Mitgefühl für das Geschöpf ins Zentrum rückt.

"Frankenstein" als Familientragödie

Del Toro führt diese Idee konsequent weiter. Seine Kreatur, gespielt von Jacob Elordi, verschwindet teils hinter Schatten und Masken, doch in jeder Bewegung schwingen Angst, Schmerz und Sehnsucht mit. Ob daraus ein ikonisches Popkultur-Bild wie bei Karloff entsteht, ist offen – doch del Toro schafft eine zutiefst emotionale Darstellung.

Dass der mexikanische Regisseur mit seinen Monstern Mitgefühl weckt, überrascht kaum. Schon in "Pans Labyrinth", "Crimson Peak" und "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" waren seine Kreaturen Spiegel menschlicher Sehnsüchte und Verletzungen.

Del Toro ergänzt Shelleys Geschichte um die familiären Wurzeln von Victor (Oscar Isaac) und seine Beziehung zu den Eltern. Victor ist hier nicht nur Forscher, sondern Sohn eines autoritären Vaters (Charles Dance), getrieben vom Wunsch, den eigenen Schöpfer zu übertreffen.

Mythos als dunkles Märchen

Wenn Elordis Monster im Kerzenschein die Hand seines Schöpfers berührt oder durch ein brennendes Labor taumelt, ist das kein Horror – es ist Herzschmerz. Christoph Waltz als einflussreicher Harlander, der Victors Projekte finanziert, und Mia Goth als fragile Elizabeth, Victors Lebensgefährtin, komplettieren überzeugend del Toros morbide Welt aus Poesie, Blut und Schuld.

Mit einem Budget von rund 120 Millionen Dollar verwandelt er Frankenstein in eine visuelle Oper über Leben, Tod und Schöpfung. Gotische Hallen, vom Sturm zerrissene Küsten, schneebedeckte Friedhöfe – jede Einstellung ist ein Gemälde, durchzogen von Licht, Schatten und Melancholie.

So führt der Regisseur Shelleys Idee ins 21. Jahrhundert: Er verwandelt den Mythos in ein dunkles Märchen über Verantwortung, Macht und Mitgefühl. Ob sein Film zur neuen Ikone wird wie Whales Klassiker, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Del Toro hat Frankenstein nicht neu erfunden – aber neu fühlen lassen.