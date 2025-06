Guide Michelin Sterne-Restaurant-Rekord in Deutschland

Neben den beiden haben zehn weitere Restaurants drei Sterne hierzulande: das "Rutz" in Berlin, "Bareiss" und "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (Baden-Württemberg), "Jan" in München sowie "Es:senz" in Grassau (Bayern), "The Table" in Hamburg, das "Aqua" in Wolfsburg (Niedersachsen), in Rheinland-Pfalz das "Waldhotel Sonnora" in Dreis und das "Schanz. Restaurant" in Piesport sowie im Saarland "Victor's Fine Dining by Christian Bau" in Perl.