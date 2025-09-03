Ihr Schicksal ist wie das vieler Dampflokomotiven: Die 50 4073 schnaufte bis Anfang der 1980er-Jahre durch Deutschland, bis sie 1981 stillgelegt wurde. Nach 44 Jahren Stillstand konnte sie nun wieder in Betrieb gehen. Im Mai 2024 war sie nach etlichen Arbeiten vom Dampflokwerk wieder nach Nördlingen gekommen, noch nicht alleine fahrbereit, aber weitgehend schon in Schuss. Derzeit befindet sich die Lok wieder im Meininger Werk und dort wird sie am Samstag und Sonntag zu den diesjährigen Dampfloktagen zu sehen sein. Dagegen kommt die 50 3516 nicht, teilte Philipp Seeber vom Werk mit.