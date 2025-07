Die Kollegin vom Radio hätte durchaus zum Mikrofon greifen, den Verkehrsfunk einschalten, und den Autofahrern mitteilen können, dass in der Trusetaler Eisensteinstraße ein Schwerlasttransport unterwegs ist, der nicht überholt werden kann. Doch das war gar nicht nötig. Die Autofahrer nahmen alles sehr gelassen, sogar den kleinen Stau – ganz ohne Hupen oder Lichthupen. Dejan, der kroatische Lotse, der sich mit dem Begleitfahrzeug an die Spitze setzte, hatte schon beim Start sehr entspannt gewirkt. „Wir sind die Strecke schon am Vortag abgefahren. Unsere Leute sind Spezialisten, kein Thema.“ Nicht einmal die Polizei musste anrücken, Einsatz mit Rundumleuchte und so. Lediglich der Ordnungsamtsmitarbeiter der Stadt Brotterode-Trusetal war am Morgen gegen 9 Uhr ins Gewerbegebiet gekommen, um ein bisschen Begleitschutz zu geben, falls das notwendig sein würde.