Bad Salzungen setzt auf die Bahn – aus Überzeugung, aber auch aus Notwendigkeit. So in etwa brachte es Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) jüngst auf den Punkt, als Vertreter aus Wirtschaft, Politik und insbesondere Bahn- und Mobilitätsunternehmen in der Kreisstadt zum Zukunftsthema Mobilität sprachen. Die Frage ist: Inwieweit kann genau diese Region, Südwestthüringen, abseits des bedeutenden Bahnknotenpunkts Erfurt gestärkt werden?