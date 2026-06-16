Im Theater „Kleinod“ brachten am Wochenende in gleich zwei Premierenveranstaltungen vier Theaterleute aus Rudolstadt, Ilmenau und Weimar – Manuela Tiersch, Kay Gürtzig (Schauspiel), Karsten Spitzer (Regie) und Jens Büttner (Soufflage) sind allesamt Mitglieder der Amateurbühnen „Theater O’Mensch“ und „TheaterLeiterTheater“ – die wörtlich zu nehmenden „Lebensläufe“ von Rita & Frank im zweistündigen Spiel auf die Bühnenbretter.