Es sei wohl nur ein Gefühl, dass die Anzahl der Erkrankungen an Gürtelrose in jüngster Zeit zunähmen, antwortet Dr. Jana Oechel auf die Anfrage der Redaktion. Und das hänge eventuell damit zusammen, „dass Sie in einem Alter sind, in dem die Erkrankung häufiger vorkommt“ – nämlich Ü 60. Das stimmt. Aber nur zum Teil. Erst diese Woche erfuhr die Autorin von zwei Männern um die 40, die kürzlich von der Gürtelrose erwischt wurden.