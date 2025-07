Günzburg (dpa/lby) - Bei einer Explosion und einem Brand in einem Reifengeschäft im Gewerbegebiet von Günzburg ist ein geschätzter Schaden von rund 350.000 Euro entstanden. In einer Maschinenhalle kam es laut Polizei nachts zu einer Explosion an einer sogenannten Reifen-Vulkanisation-Maschine, die auch noch mehrere Straßen entfernt zu hören war.