Offenbar ein technischer Fehler hat am Mittwochnachmittag an der Tankstelle in Barchfeld für ungewöhnlich niedrige Spritpreise gesorgt und innerhalb kürzester Zeit einen regelrechten Ansturm ausgelöst. Auf der Anzeigetafel waren unter anderem folgende Preise zu sehen: Diesel für 1,469 Euro, Super für 1,649 Euro, Super Plus für 1,729 Euro, Super E10 für 1,589 Euro, Diesel HVO100 ebenfalls für 1,589 Euro sowie AdBlue für 1,269 Euro. Damit lagen die Preise weit unter dem aktuell üblichen Niveau.