Der Unfall auf der Landsberger Straße nahe der Brückenmühle Walldorf, bei dem am Dienstagmittag ein Gülle-Laster umgekippt und hat ein Auto von der Straße gedrängt hat, wird allen Einsatzkräften sicher noch länger im Gedächtnis bleiben. Über sieben Stunden harter Arbeit vergingen, bevor am Abend alle Maßnahmen an der Einsatzstelle abgeschlossen waren. Dabei galt es nicht nur, die ausgelaufene Gülle zu binden und den umgestürzten Tank umzupumpen, es mussten auch die Unfallfahrzeuge geborgen und die Straße gereinigt werden. Den letzten Schliff übernahm dabei die Kehrmaschine des Meininger Stadtservice. Erst danach konnte die Vollsperrung der Straße aufgehoben werden und der Verkehr auf der wichtigen Verbindungsstrecke wieder freigegeben werden. Das war gegen 19.30 Uhr der Fall.