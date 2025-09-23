Improvisation, Improvisation. Die Probe entfaltet ihre eigene Dynamik, wenn alle Akteure das Handy wegstecken. Der Text von Shakespeares Stück „Wie es euch gefällt“ dient jetzt nicht mehr als Ablesestoff, er ist nun freie Vorlage für das Spiel, und die Kreativität kann sich entfalten. Witzig werden dann spontane Einfälle, die Mimik lockert sich und der Blick auf die eigene Körperhaltung ist viel bewusster. Dem Spaß sind die Türen geöffnet und die Lacher im Publikum sind sicher.