Mit „Carpe Diem meets YOLO – Lebensgenüsse aus Schülersicht“ bereicherte das Evangelische Gymnasium Meiningen das Güldene-Herbst-Programm. Bereits vor zwei Jahren gab es eine Zusammenarbeit mit dem Festival. Auch dieses Mal hatten sich Schüler, Lehrer und künstlerische Pädagogen so ihre Gedanken gemacht, mit was sie sich in die barocken Musikveranstaltungen einreihen könnten. Das Resultat gab es am Sonntagnachmittag im gut gefüllten Volkshaus zu erleben. Mit einem überraschten Schmunzeln meinte Festivalleiterin Alice Lackner in ihrer Begrüßung, dass sie auf die Frage, an was Schüler bei dem Wort „Genuss“ denken würden, zur Antwort bekam: Shakespeare! Der wäre zeitlos und würde die Jugendlichen abholen, war die Erläuterung dazu.