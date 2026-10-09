Gruselmasken-Fall aufgeklärt: Mädchen mit Gruselmaske verfolgt – Täter ermittelt

Augsburg (dpa/lby) - Die Polizei hat den Mann, der vor rund zwei Wochen zwei 12-jährige Mädchen mit einer Gruselmaske in Augsburg verfolgt hat, ermittelt. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Täter um einen 22-Jährigen, der nach aktuellem Ermittlungsstand "einfach jemanden erschrecken wollte". Der Mann habe den Tatvorwurf eingeräumt. Gegen ihn werde jetzt wegen des Tatbestands der Bedrohung ermittelt.