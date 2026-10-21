Es wird unheimlich in Thüringens ältester Stadt. „Sobald in Arnstadt ab 16 Uhr die Dunkelheit langsam Einzug hält, ziehen geheimnisvolle Nebelschleier durch die jahrhundertealten Gassen, knarren alte Kellertüren, und mystische Brunnen flüstern schaurig-schöne Geschichten. Dann erwacht ein besonderes Spektakel zum Leben: die größte Open-Air-Halloweenparty Thüringens“, so kündigen die Marktmeister Thomas Zeiße und Carsten Römhildt die 26. Auflage der Halloween-Nacht an.