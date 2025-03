Grusel in Zella-Mehlis: Mit Harry Potter wird Freizeittreff zur Magierschule

Szene aus dem Film „ Harry Potter und der Feuerkelch“. Foto: www.imago-images.de/Warner Bros/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

So ging es am Donnerstag früh los. Nach einem Aufenthalt in der Bibliothek, in der man sich auf die Welt rundum das Thema „Harry Potter“ eingestimmt hatte, ging es zurück in den Freizeittreff, der sich in eine magische Schule verwandelt hat. Bevor jedoch der Zauberunterricht losging, gab es noch eine Stärkung zum Mittag. Um 14 Uhr kam die böse Überraschung: alle Lehrer der magischen Schule waren verschwunden und nur die Hausgeister waren noch da.