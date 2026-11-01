Landauf, landab ziehen am 31. Oktober kleine Gespenster, Geister oder Mumien mit ihren Kostümen durch die Straßen – mit dem Spruch: „Süßes oder Saures“ fordern sie Naschereien ein, anderenfalls könnten Gebe-Unwillige Schabernack („Saures“) erleiden. Doch dass das Süße in diesem Jahr in vielen Orten mit Nadeln, Schrauben, Nägeln oder anderen scharfkantigen Metallteilen gespickt war, sorgt für blankes Entsetzen. Die Meldungen über solche Funde aus ganz Deutschland schienen am Sonntag gar nicht mehr abzureißen.