Im Frankenblick-Ortsteil Rauenstein wird schon länger auf die herbstliche(n) Geisterstunde(n) am Samstag hingewiesen. Am Fleckrain hat ein Rauensteiner zwei Schaufenster in seinem Haus mit viel Mühe und Aufwand dekoriert. Er tue dies übrigens auch zu Ostern und Weihnachten mit seiner Eisenbahnanlage und vielen Figuren. „Dies ist jedes Jahr ein großer Spaß für Alt und Jung und in diesem Jahr hat er seine Halloween-Deko sogar beweglich gestaltet. Die Kinder und Erwachsenen können außen am Haus durch Knopfdruck verschiedene Figuren zum Leben erwecken“, heißt es in einer Nachricht an die Redaktion.