Ein italienisches Sprichwort besagt Onishis Team zufolge: Wer nicht in Gesellschaft pinkelt, ist entweder ein Dieb oder ein Spion (Chi non piscia in compagnia o è un ladro o è una spia). Im Japanischen gebe es für das Urinieren in der Gruppe den Begriff "Tsureshon". Und in der Kunst würden entsprechende Szenen seit Jahrhunderten dargestellt.