Gruppe J Algerien dreht Spiel und sorgt für Jordaniens WM-Aus

Algerien bestimmt das Spiel, Jordanien trifft

Die Algerier, die ohne den verletzten Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg auskommen mussten, übernahmen von Beginn an die Initiative. Gegen die tiefstehenden Jordanier tat sich das Petkovic-Team aber schwer. Nach einem langen Ball war Kapitän Riyad Mahrez frei durch, brachte den Ball aber nicht unter Kontrolle. Bei einer weiteren Gelegenheit des 35-Jährigen war Jordaniens Keeper Yazeed Abulaila zur Stelle.