Dresden (dpa/sn) - Nach einer Attacke auf sieben Menschen in Dresden sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Die Gruppe wollte am Samstagabend eine Veranstaltung besuchen, wurde jedoch vom Sicherheitsdienst abgewiesen, wie die Polizei mitteilte. Beim Verlassen des Ortes wurde sie von etwa zehn Männern verfolgt, die auf sie einschlugen und eintraten. Dabei wurde ein 15-Jähriger schwer und sechs weitere Menschen im Alter zwischen 14 und 38 Jahren leicht verletzt. Die Hintergründe des Angriffs sind nun Bestandteil der Ermittlungen.