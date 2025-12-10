﻿Gut zwei Jahre dauerte die Auseinandersetzung um die Grundwasserförderung im Steinachtal an. Die ist nun Geschichte. Das bayerische Kabinett hat entschieden, dass künftig Wasser aus Oberndorf im schwäbischen Landkreis Donau-Ries via Fernleitung in Richtung des Landkreises Kronach gepumpt wird. Das Steinachtal, das die Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) als mögliche Alternative für den Bezug von Trinkwasser ins Auge gefasst hat, ist demzufolge tabu.