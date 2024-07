Grundstücksauktion: Kirche in Hettstedt wird bei Auktion versteigert

Leipzig/Dresden - Die Sächsische Grundstücksauktionen AG versteigert demnächst ein ehemaliges Gotteshaus. Die neogotische Kirche St. Maria in Hettstedt in Sachsen-Anhalt wird als Highlight der Auktionen am 30. August in Leipzig und am 3. September in Dresden angepriesen. Die denkmalgeschützte Kirche aus dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ist zusammen mit der früheren Pfarrei zu haben und wird für 149.000 Euro aufgerufen.