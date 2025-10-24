Die von der Brombeer-Koalition geplante Entlastung von Hausbesitzern und Mietern wackelt. AfD und Linke haben im Haushalts- und Finanzausschuss den Gesetzentwurf zur Grundsteuerreform abgelehnt. Stimmen die beiden Fraktionen auch bei der Landtagssitzung nächste Woche mit Nein, würde das Gesetz nicht beschlossen werden. Die Brombeer-Koalition mit ihren 44 Abgeordneten hat keine eigene Mehrheit und ist mindestens auf Enthaltungen aus der Opposition angewiesen.