Auch wenn es in der Regel keine Riesenbeträge sind: Die Grundsteuerbescheide für die Waldflächen, die den Eigentümern jetzt ins Haus flattern, sind für viele ein Aufreger. Die Städte und Gemeinden haben die Briefe verschickt – und bekommen nun viele Fragen. Matthias Pfannstiel, der Präsident des Thüringer Waldbesitzerverbands, kennt die Verunsicherung der Flächeneigentümer. Auch er hat solche Bescheide schon gesehen und als Waldbesitzer zudem persönlich erhalten. Und er weiß, dass auch aus seinem Umfeld weitere Miterben einen ebensolchen Brief bekommen haben. Wer muss nun zahlen? Haben alle Erben den gleichen Bescheid erhalten oder ist die zu zahlende Summe schon aufgeteilt je nach Anteil an der Fläche? Solche Fragen hört Pfannstiel immer wieder. Und das ist für ihn nachvollziehbar.