Der Stadtrat Hildburghausen hat in seiner letzten Sitzung die Satzung über die Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer in neuer Fassung bestätigt. Damit steigt der Hebesatz der Grundsteuer B von 389 auf 498 Prozent. Schon im Mai diesen Jahres hatte man in der Kommune - wie in vielen weiteren des Landkreises und ganz Thüringens - diesen Schritt erwogen. Und schon im Mai hatten die Stadträte mehrheitlich den neuen Satz beschlossen. Gefehlt hatte allerdings der Satzungsbeschluss, erklärte Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) auf Nachfrage. So konnte die Stadt Hildburghausen den neuen Hebesatz nicht mehr rückwirkend zum 1. Januar 2025 einführen. Die Hildburghäuser müssen sich nun erst ab dem 1. Januar 2026 mit einem neuen Steuersatz anfreunden.