Wenn es um die von ihnen zu zahlende Grundsteuer geht, sind die Menschen in Thüringen je nach Region offensichtlich mal mehr, mal weniger widerspruchsfreudig: Nach Daten des Landes-Finanzministeriums gibt es große regionale Unterschiede bei der Widerspruchsquote gegen die Bescheide, die bislang verschickt worden sind. So hätten bis zum 31. März im Landesdurchschnitt etwa 18 Prozent aller Empfänger Einspruch gegen ihren Grundsteuerbescheid eingelegt, heißt es in der aktuellen Antwort des Thüringer Finanzministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Fraktion.