Den Entwurf zum Haushalt 2026 hatte Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) in der Sitzung des Stadtrates von der Tagesordnung genommen. Das Zahlenwerk, in dem die Einnahmen und Ausgaben der Stadt für das kommende Jahr detailliert aufgelistet sind, ist noch nicht fertiggestellt. Es soll am 16. Dezember beschlossen werden. Zuvor findet am 17. November noch eine Klausur statt und am 2. Dezember wird der Haushaltsentwurf dann in den Stadtrat eingebracht und vorgestellt wird.