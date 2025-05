Eines wollte sie gleich zu Beginn ihrer Ausführungen zur Beschlussvorlage zur Grundsteuer B in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend klar gestellt haben. „Es ist keine Steuererhöhung der Stadt. Das heißt, wir in Hildburghausen haben keine Mehreinnahme“, sagte Katja Stubenrauch, in der Finanzverwaltung der Stadt Hildburghausen für Steuern zuständig. „Wir wollen nicht mehr Geld, sondern würden sogar auf Geld verzichten.“ Vielmehr handele es sich um eine Umverteilung, bei welcher der eine Besitzer mit Haus und Grundstück mehr, der andere nach den neuen Messbeträgen weniger belangt werde – je nach Vermögenswert. Die Messbeträge hatte das Finanzamt laut Bodenrichtwert, Lage, Restnutzungsdauer und weiterer Kriterien festgelegt, mit Gültigkeit zu Beginn dieses Jahres.