Erst vor wenigen Jahren wurden bekanntlich in Thüringen die Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer B reformiert – damit einher ging bei Gemeinden und Städten die Anpassung der Hebesätze. So auch im Grabfeld. Das Ziel: Nicht mehr Geld einnehmen, aber auch nicht weniger. Doch das Ergebnis fiel im Freistaat nicht wie eigentlich gewünscht aus: Wohngrundstücke wurden überproportional belastet, während Nichtwohngrundstücke, etwa Gewerbeflächen, vergleichsweise begünstigt wurde.