Noch ist auf dem Gelände des Terminals M am Ilmenauer Bahnhof bis auf eine große Baugrube kaum etwas zu sehen. Doch das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten ändern. Bis zum Sommer des nächsten Jahres soll hier für insgesamt 10,3 Millionen Euro ein neues, modernes Parkhaus entstehen. Am Dienstag wurde dazu der Grundstein gelegt. Damit wird ein lang diskutiertes Vorhaben Realität.