Die Zahl der Widersprüche gegen Bürgergeld-Bescheide ist in Thüringen innerhalb eines Jahres um elf Prozent angesteigen. Das berichtet die Regionaldirektion für Arbeit am Donnerstag in Halle. Demnach gab es im Jahr 2025 insgesamt 12.600 Widersprüche, 2024 waren es 11.300. Dabei ging die Zahl der Leistungsempfänger im gleichen Zeitraum zurück. Die Zahl der Klagen blieb konstant. 2025 wurden rund 1300 neue Klagen eingereicht, das entsprach dem Wert von 2024.