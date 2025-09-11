Ungewöhnlich ist es nicht, dass Fördervereine von Kindergärten oder Grundschulen einer Mitgliederfluktuation unterliegen: Mit dem Wechsel von Kita in Grundschule (oder andere Schulformen), „wandern“ die Eltern als Förderervereinsmitglieder mit. Das weiß auch Julia Barthel, Lehrerin und zugleich Schatzmeisterin des Fördervereins der Grundschule Martinroda. Der Verein stand jetzt vor einem solchen Umbruch, hatte bis vor wenigen Wochen kaum mehr eine Handvoll Mitstreiter ...