Rund 48 Kinder der Klassen 1 bis 4 erlebten diese Woche einen spielerisch gestalteten Schulgottesdienst im Wiesenthaler Schwimmbad. Unter dem Motto „Nicht baden gehen“ wurde die biblische Geschichte von Petrus auf dem Wasser mit Liedern, Gebeten und Mitmachaktionen lebendig. Der Gottesdienst bildete zugleich den Abschluss des Religionsunterrichts vor den Sommerferien und bezog erstmals alle Kinder der Staatlichen Grundschule Wiesenthal – auch Kinder, die den Ethikunterricht besuchen – mit ein.