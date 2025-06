Nächste Runde in der Debatte um den Schulstandort Wiesenthal. Die Grundschule in dem Rhönort steht womöglich vor der Schließung, weil es Prognosen zufolge absehbar immer weniger Schüler werden. Das legen Zahlen nahe, die die Kreisverwaltung als Träger der Schule nennt. Eine mögliche Konsequenz: Die Schüler aus Wiesenthal müssen künftig die Grundschule in Dermbach besuchen. Dagegen allerdings hat sich Wiesenthals Schulleiterin Ina Amm ausgesprochen. Sie teilt zwar grundsätzlich die Einschätzung, dass angesichts der demografischen Entwicklung am Schulnetz gearbeitet werden müsse. Aber: Amm will ihren Schulstandort erhalten – und fordert, dass die Grundschüler in Dermbach künftig nach Wiesenthal gehen.