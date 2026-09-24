Die Schüler der Grundschule „Am Straufhain“ in Streufdorf können es kaum erwarten. Sie stehen mit ihren neuen Sitzkissen in der Hand bereit auf ihrem Schulhof. Vor ihnen ist das gerade erst fertiggestellte Amphitheater. Als Schulleiterin Jana Lotz gemeinsam endlich das grüne Band zur symbolischen Eröffnung durchschneidet, gibt es kein Halten mehr. Die Schüler rennen auf ihr Amphitheater zu. Zum ersten Mal dürfen sie auf den frisch angelegten Natursteinstufen Platz nehmen – einige von ihnen haben bestimmt direkt einen Stammplatz gefunden. Die Kinder, ihre Lehrerinnen und Erzieherinnen sind spürbar stolz darauf, was sie in den vergangenen Jahren geschafft haben.