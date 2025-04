Grundschule Schwimmen lernen im Container

Kasendorf (dpa/lby) - Die Kinder der Grundschule im oberfränkischen Kasendorf sollen in den kommenden Monaten in einem Schwimmcontainer direkt vor der Schule Schwimmunterricht bekommen. "Der Weg ins nächste Schwimmbad ist sehr weit", sagt Kasendorfs Bürgermeister Norbert Groß. Die Kinder müssten mit dem Bus erst nach Kulmbach fahren. Eine so kleine Kommune wie Kasendorf könne sich kein eigenes Bad leisten. Der Container sei deshalb "eine tolle Geschichte". Denn: "Schwimmen lernen ist extrem wichtig." Nach den Osterferien soll es dort losgehen.