In der Sporthalle des Kegelvereins Schweina herrschte am vergangenen Sonntag buntes Markttreiben. Der Förderverein der Grundschule Schweina hatte erstmals zu einem großen Flohmarkt eingeladen. Rund 20 Stände mit Kinderkleidung, Spielsachen, Büchern und Spielen boten eine reiche Auswahl für kleine und große Schnäppchenjäger. „Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Eltern und Familien hatten Kuchen gebacken und gespendet, dazu gab es Kaffee, Tee und Kakao. So konnte man nach dem Stöbern in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen“, berichtet Schulleiterin Eileen Bodenstein.