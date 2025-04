„Als ich gehört habe, dass wir tanzen sollen, hatte ich ein bisschen Angst. Hab an Ballett gedacht oder so. Aber was wir dann gemacht haben, war echt cool“, erzählt Theo aus der 3b. Eine Woche ist die Schleusinger Schule im Tanzmodus: 160 Kinder in acht Klassen, alle machen mit – im Team. Das ist das Credo dieses Projekts.