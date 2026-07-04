In der Verwaltung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen wird erneut über ein zukunftsfähiges Schulnetzkonzept nachgedacht, auch Grundschulstandorte sind im Gespräch. Vor diesem Hintergrund macht sich der Förderverein der Staatlichen Grundschule Roßdorf gemeinsam mit Eltern, Großeltern, ehemaligen Schülern sowie Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde für den Erhalt des Schulstandorts in der Vorderrhön stark. In einem Schreiben an politische Entscheidungsträger des Landkreises Schmalkalden-Meiningen und des Freistaats wird die Schule als wichtiger Bildungs- und Begegnungsort für die Region beschrieben.