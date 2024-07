„Wandern mit andern“, eine Initiative des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, der damit Menschen in Bewegung setzt, fruchtet. Jedenfalls bei den Schülern der Wasunger Grundschule im Ortsteil Oepfershausen, die sich in dem Zusammenhang auch an dem zugehörigen Gewinnspiel der Kreisbehörde beteiligt haben. Sie sind da freilich nicht die einzigen. Mitmachen kann so fast jeder. Eine Beteiligung ist für interessierte Bildungseinrichtungen, Gruppen, Verein etc. jederzeit möglich. Über die Internetseite des Landratsamtes erhalten Interessenten detailliert Auskunft zu den Bedingungen.