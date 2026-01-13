Zu Arbeitseinsätzen auf dem Schulgelände ruft der Förderverein der Grundschule „Am Hahnberg“ in Oepfershausen regelmäßig auf – so auch im vergangenen Jahr. Beteiligung und Ergebnis übertrafen alle Erwartungen, wie sich beim Rückblick zeigt. Bänke wurden gebaut und aufgestellt, der Eingangsbereich gestaltet, der Teich gesäubert und kleine Schutzzäune um Sträucher und Bäume auf dem Schulgelände angebracht. Ein Team übernahm das Streichen des Spielgerätes, andere Helfer arbeiteten an den neuen Stufen für die Hangrutsche und wieder andere waren beim Bau eines festen Geheges für die Schulhühner beschäftigt. Zwei Seiteneingänge wurden für Pflasterarbeiten vorbereitet und der Barfußweg konnte mit Naturmaterialien neu gestaltet werden. Über 30 Erwachsene und 20 Kinder waren beim letzten Einsatz beschäftigt und werteten das Außengelände sichtbar auf. Fördervereinsvorstand und Schulleiterin Nicole Kirchner danken allen Helfern. Ein besonderes Lob gilt den Firmen Konzept Bau Obermaßfeld GmbH und Nothnagel Dämm- und Systembaustoffhandel GmbH aus Wasungen für die Unterstützung mit Technik und Material.