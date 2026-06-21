Viel Geld wird alljährlich seitens des Schulträgers in die verschiedenen Lernorte der Kinder und Jugendlichen gepumpt. In Lauscha hat die Stadt nach Jahren vergeblicher Bemühungen, vor allem die Sicherheit des Schulhofes mittels baulicher Maßnahmen im Interesse der jüngsten Bürger zu verbessern, nun selbst Nägel mit Köpfen gemacht. Seit August vergangenen Jahres wird das Gelände hinter dem Grundschulgebäude komplett erneuert. Die beiden schon recht baufälligen Mauern wurden mittlerweile umfassend saniert, und mittlerweile kann man auf dem Grundstück schon dessen künftiges Aussehen erahnen. Knapp eine Million wird die Maßnahme wohl kosten, Geld aus dem Stadtsäckel, für das sich nur relativ geringe Einsparmöglichkeiten dank Fördermitteln finden ließen.