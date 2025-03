Fünf Monate ist es her, dass man sich an der Heinse-Grundschule in Langewiesen über den warmen Geldregen freuen durfte: Die Stiftung Naturschutz Thüringen hatte aus dem Förderprogramm „Naturschutz beginnt vor der Haustür“ einen Bewilligungsbescheid über stattliche 100 000 Euro an den Förderverein der Kita und Grundschule Langewiesen übergeben. Es war das 100. Förderprojekt des Programms, das aus Lottomitteln gespeist wird. (Denn jeder der in Lotto-Filialen ein Umweltlos kauft, tut auch etwas für die Stiftung Naturschutz. )