Das Schuljahr 2024/25 ist Geschichte. Die Zeugnisse sind verteilt, die Abschlussfeier ist gehalten, die Schulabgänger - 22 Viertklässler – sind verabschiedet. Für sie beginnt in wenigen Wochen ein neuer Lernabschnitt. Und dies an einer neuen Schule. Ganz sicher werden sich der eine und andere gelegentlich an die Grundschulzeit erinnern. Besser aufgehoben als in der kleinen Grundschule Am Dolmar hätten sie nicht sein können. Wurde doch an der Schule neben der den Wissensdurst und die Fantasie anregenden Vermittlung des Lernstoffes auch Wert darauf gelegt, die Freude am Lernen zu fördern und den Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen.