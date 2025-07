Grundschule Oepfershausen: Ferien mit KI und Feuerwehr

Am zweiten Tag begab sich die Feriengruppe auf den Weg zum Planetarium und im Anschluss wurde die Naturkundeausstellung im Vonderau-Museum besucht. Ein Zwischenstopp an der Eisdiele und kleine Pausen auf den verschiedenen Spielplätzen der Stadt durften natürlich nicht fehlen und mit dem Film „Ferdinand - geht stierisch ab“ rundete der Kinoabend diesen ereignisreichen Tag für die Kinder ab. Zur Kinderakademie ging es am Mittwoch. Begeistert erkundeten die Mädchen und Jungen das Mitmachmuseum mit einer Sonderausstellung zur künstlichen Intelligenz. Aus den geplanten zwei Stunden wurden drei, ohne dass Langeweile aufkam, berichteten die Betreuer. Ein besonderer Höhepunkt war das „begehbare Herz“. Neben den interessanten Informationen machte den Kindern die Entdeckungstour durch dieses Organ besondere Freude. Am Nachmittag wurden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Fuldas spielerisch mit einer Stadtrallye erkundet, bevor es wieder zurück zur Jugendherberge ging.